Erzurum'da deprem mi oldu? 12 Mart 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi (Erzurum deprem haberleri)

Erzurum'da saat 13.39'da deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD açıklama yayınladı. 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği ise 5.44 km. olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaşırken derinliğini 7.2 km. olarak duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ