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    YaşamKadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Cep telefonundan rezalet çıktı
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    Kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Cep telefonundan rezalet çıktı

    Muğla'daMenteşe Belediyesi'ne ait kadınlar tuvaletinin kapısının altından, cep telefonu kamerasıyla içerideki kadınların uygunsuz görüntülerini çeken M.S., (27) gözaltına alındı. Cep telefonu galerisinde yüze yakın kadının fotoğrafı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    08.05.2022 - 20:23 | | Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
    Kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Cep telefonundan rezalet çıktı

    Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi. Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda yüze yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

    Kadınlar tuvaletinde iğrenç olay Cep telefonundan rezalet çıktı

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