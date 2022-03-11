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    YaşamKadınlar Günü'nde eşini öldürdü! 'Çocuklarımı vermek istemeyince bıçakladım'
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    Kadınlar Günü'nde eşini öldürdü! 'Çocuklarımı vermek istemeyince bıçakladım'

    Konya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi Afganistan uyruklu Marziye Salehzade'yi (30) öldüren tutuklu Hamidollah Nouri'nun (30), ifadesinde, "Sevgilisi olduğunu biliyordum. Birlikte yaşamaya başladıklarını öğrenince 3 çocuğumu almaya gittim. Vermek istemeyince tartıştık, bıçakladım" dediği belirtildi.

    11.03.2022 - 13:45 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)
    Kadınlar Günü'nde eşini öldürdü! 'Çocuklarımı vermek istemeyince bıçakladım'

    Olay, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ta saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförlük yapan, 3 çocuk annesi Afgan Marziye Salehzade'nin iş yerine, boşanma aşamasında olduğu ve 3 yıldır ayrı yaşadığı Hamidollah Nouri dükkana geldi. Burada başlayan tartışma, kavgaya dönüşürken Nouri, Salehzade'ye bıçakla saldırdı.

    Vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak yaralanan Salehzade, kanlar içinde kaldı. Saldırı sırasında elinden yaralanan Nouri ise kaçtı. İş yeri çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Salehzade, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salehzade'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Nouri, elini tedavi ettirmek için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Nouri'nin ifadesi de ortaya çıktı. Nouri'nin, "Sevgilisi olduğunu biliyordum. Birlikte yaşamaya başladıklarını öğrenince 3 çocuğumu almaya gittim. Çocukları vermek istemeyince tartıştık, bıçakladım" dediği belirtildi.

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