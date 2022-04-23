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    YaşamKadın öğretmen öğrencisini istismar etti! Çıplak fotoğraflar ve videolar ele verdi
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    Kadın öğretmen öğrencisini istismar etti! Çıplak fotoğraflar ve videolar ele verdi

    30 yaşındaki Elizabeth Smith isimli bir beden eğitimi öğretmeni çıplak fotoğraflarını ve videolarını gönderdiği 14 yaşındaki öğrencisini taciz etme suçuyla tutuklandı. İkilinin mesajlarını göstermemesi konusunda öğrencisini tehdit eden öğretmenin okuldaki soyunma odasında öğrencisini ilişkiye zorladığı ve özel bölgelerine dokunduğu ortaya çıktı.

    23.04.2022 - 15:16 |
    Kadın öğretmen öğrencisini istismar etti! Çıplak fotoğraflar ve videolar ele verdi

    Avustralya’da bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan 30 yaşındaki Elizabeth Smith, ismi açıklanmayan bir öğrencisini aylarca taciz ettiğinin ortaya çıkmasından sonra 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daily Mail Australia'nın haberine göre , Smith'in küçük çocuğu nasıl taciz ettiğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

    Kadın öğretmen öğrencisini istismar etti Çıplak fotoğraflar ve videolar ele verdi

     

    SOYUNMA ODASINDA YALNIZ KALMASINI İSTEDİ

    Elizabeth Smith, 14 yaşındaki öğrencisinin sınıf arkadaşlarının soyunma odasından çıkmasını istedikten sonra baş başa kaldıklarını anlattı. Öğrencisinin spor kıyafetlerinin içinden özen bölgelerine dokunduğunu ve ilişkiye girmek için zorladığını itiraf eden Smith, durumu polise ya da ailesine söylemesi durumunda başının belaya gireceğine yönelik olarak tehdit ettiğini söyledi.

    Kadın öğretmen öğrencisini istismar etti Çıplak fotoğraflar ve videolar ele verdi

    Soyunma odasındaki olayın dışında bir kez de otoparkta buluştuklarını ifade eden Smith, sosyal medya üzerinden birbirlerine çıplak fotoğraf ve videolarını da gönderdi.

    Öğrencisinin rızası dahilinde olayların gerçekleştiğini iddia eden öğretmen, aile tatilinde yakayı ele verdi. Ailesiyle birlikte tatile giden ve internet erişiminin olmadığını öğrenince panikleyen çocuk durumu ailesini itiraf etti. Smith tutuklandı ve bir çocuğu yasadışı cinsel aktivite, 16 yaşın altındaki bir kişiye uygunsuz saldırı ve 10 ila 16 yaşları arasındaki bir çocuğa kasıtlı olarak cinsel olarak dokunmak suçlarıyla yargılandı.

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