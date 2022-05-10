Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda DoÄŸanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, iki grup arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ile Ã§Ä±kan kavgada ise Berk K. ve Ali RÄ±za K. bÄ±Ã§aklanarak yaralandÄ±. ÅžÃ¼pheliler olay yerinden kaÃ§arken, Ã§evredekiler durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± Ä°zmir Katip Ã‡elebi Ãœniversitesi AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan, Berk K.'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu, Ali RÄ±za K.'nin ise saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, polis ekipleri yaptÄ±klarÄ± inceleme sonucunda, olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerin A.E.G. ve A.G. olduÄŸunu tespit etti. KarabaÄŸlar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 2 ÅŸÃ¼pheliyi kÄ±sa sÃ¼rede suÃ§ aleti ile birlikte yakaladÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

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