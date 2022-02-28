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    Yaşamİstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’ye göre İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
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    İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’ye göre İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarılar peşe peşe geldi. Soğuk hava etkisi İstanbul’da hissedilince, İstanbullular “İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya'da kar yağışının yer yer etkili olduğunu ve İstanbul'da da karın bu hafta içinde görüleceğini bildirildi.

    28.02.2022 - 14:42 |
    İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’ye göre İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından “Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve KKY diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşama kadar aralıklı yağmurlu akşam bitiyor” ifadeleri kullanılırken  Meteoroloji Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis için kar uyarısı yaptı.

    İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    İstanbul'da salı-çarşamba yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta sonu Ukrayna ve Rusya coğrafyasında çok kuvvetli soğuk hava ihtimali var. Bu soğukların bir kısmı yurdumuzda da görülebilir. Kar yağışları görebiliriz. 

    Kar yağışı görülecek şehirler

     Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis

    Yağış görülecek iller

    Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum

     

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