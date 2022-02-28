İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’ye göre İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından “Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve KKY diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşama kadar aralıklı yağmurlu akşam bitiyor” ifadeleri kullanılırken Meteoroloji Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis için kar uyarısı yaptı.

İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da salı-çarşamba yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta sonu Ukrayna ve Rusya coğrafyasında çok kuvvetli soğuk hava ihtimali var. Bu soğukların bir kısmı yurdumuzda da görülebilir. Kar yağışları görebiliriz.

Kar yağışı görülecek şehirler

Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis

Yağış görülecek iller

Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum