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Marmaris’te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

31.10.2026 - 22:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Marmaris’te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Marmaris’te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten. yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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