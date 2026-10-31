Marmaris’te sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Marmaris’te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İLGİLİ HABER Yağmurlarının ardından Andırın dağlarında bereketli günler yaşanıyor!

Sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten. yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.