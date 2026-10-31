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Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarpıp kaçtığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı

31.10.2026 - 23:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

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Bolu Dağı Tüneli'nde 4 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın otomobile çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı

Kazaya ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada otomobilin arka kısmına çarptığı, çarpmanın ardından ise durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

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