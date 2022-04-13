°
Şehir seçiniz
    BİST2.444-0.80EURO15.830.14USD14.600.01ALTIN927.020.53
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp içti
    HaberlerYaşam Haberleri İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp içti
    ABONE OL

    İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp içti

    Zonguldak'ta bulaşık deterjanını şeker sanıp tüketen iki yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

    13.04.2022 - 14:51 |
    İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp içti

    Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde yaşandı. İddialara göre iki yaşındaki Habip Y. isimli çocuk evdeki korizov madde içerikli bulaşık makinesi deterjanını şeker sanıp içince fenalaştı.

    Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Kilimli Semt Polikliniği'ne getirilen küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

    Baldızını hamile bıraktı iddiası! 'Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı'
    İlgili Haber
    Baldızını hamile bıraktı iddiası! 'Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı'
    Skuter ile eve dönüyorlardı! Ehliyetsiz sürücü, lise öğrencisi 2 kıza çarptı! Ezgi öldü, Şimal yaralı
    İlgili Haber
    Skuter ile eve dönüyorlardı! Ehliyetsiz sürücü, lise öğrencisi 2 kıza çarptı! Ezgi öldü, Şimal yaralı
    50 liraya 75 bin TL istiyor! Satışa çıkardı: Sahte mi diye kontrol ettim ama...
    İlgili Haber
    50 liraya 75 bin TL istiyor! Satışa çıkardı: Sahte mi diye kontrol ettim ama...
    Sokakta sandalyeye oturup tehditler savurmuştu! Flaş gelişme
    İlgili Haber
    Sokakta sandalyeye oturup tehditler savurmuştu! Flaş gelişme

    GÜNCEL HABERLER

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Muharrem İnce: İthalat lobilerine teslim olmayacağız

    Muharrem İnce: İthalat lobilerine teslim olmayacağız

    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni istihdam desteği 2022! İstihdam desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları ne?

    Yeni istihdam desteği 2022! İstihdam desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları ne?

    Sıradaki Haber
    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    Sıradaki Haber
    “Erkek olan gelsin” diyen Suriyeli sınır dışı mı edildi? Suriyeli esnaf ceza aldı mı?

    “Erkek olan gelsin” diyen Suriyeli sınır dışı mı edildi? Suriyeli esnaf ceza aldı mı?

    Sıradaki Haber
    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sıradaki Haber