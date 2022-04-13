İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp içti
Zonguldak'ta bulaşık deterjanını şeker sanıp tüketen iki yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
13.04.2022 - 14:51 |
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde yaşandı. İddialara göre iki yaşındaki Habip Y. isimli çocuk evdeki korizov madde içerikli bulaşık makinesi deterjanını şeker sanıp içince fenalaştı.
Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Kilimli Semt Polikliniği'ne getirilen küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.
İlgili Haber
Skuter ile eve dönüyorlardı! Ehliyetsiz sürücü, lise öğrencisi 2 kıza çarptı! Ezgi öldü, Şimal yaralı