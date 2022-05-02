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    YaşamHayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık kayboldu
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    Hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık kayboldu

    Kars'ta kuzenleri ile büyükbaş hayvanları otlatmak için yaylaya giden 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu. Gece boyu yapılan tüm aramalara rağmen Altun bulunamadı.

    02.05.2022 - 01:02 | | Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)
    Hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık kayboldu

    Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden Tarık Altun, akşam saatleride köye dönmek üzere yola çıktı. Ancak saat 17.00'den itibaren Altun'dan haber alınamadı. Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan üçüncüsü olan Tarık'a ulaşamayan ailenin ihbarı üzerine köye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy halkının da yaya ve traktörlerle arama çalışmalarına katılırken jandarma ekipleri termal kamera ile bölgeyi taradı. Gece geç saatlerde arama çalışmalarına ara verildi.

    Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, "Hayvan otlatmaya gittik daha sonra Tarık'ı eve gönderdik. Köye geldiğimizde Tarık'ın kaybolduğu anlaşıldı. Tüm aramalara rağmen bulamadık" diye konuştu.

    Hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki Tarık kayboldu

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