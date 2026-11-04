Kütahya'da torununun isteğiyle başladı, 2 bin adet biriktirdi! Emekliliğinde ek gelir kapısı oldu

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Tespihlerde kullanılan malzemeler hakkında da bilgi veren Ay, piyasada Osmanlı dönemine ait olduğu iddia edilen çok sayıda ürün bulunduğunu, ancak bunların tamamının gerçekten o döneme ait olmadığını savundu. Özellikle bakalit olarak bilinen malzemenin geçmişine değinen Muammer Ay, bu malzemenin 1900'lü yılların başında geliştirildiğini ve ilk dönemlerde çeşitli endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanıldığını anlattı. Bakalitin zamanla tespih üretiminde de kullanılmaya başlandığını belirten Muammer Ay, bu malzemeden yapılan bazı ürünlerin yaşları ve tarihî geçmişleri konusunda yanlış bilgiler verilebildiğini ifade etti. Ay, sıkma olarak bilinen tespih türünün de endüstriyel malzemelerden üretildiğini, zamanla renk değiştirebildiğini ve yaşlandıkça farklı özellikler kazanabildiğini söyledi. Bu özelliklerin tek başına bir tespihin Osmanlı dönemine ait olduğunu kanıtlamayacağını dile getirdi. Bakalit tespihlerin gerçekten eski örneklerinin bulunabildiğini de belirten Muammer Ay, bir ürünün tarihî değerinin yalnızca görünümüne bakılarak belirlenemeyeceğini kaydetti. Gerçekten Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen tespihler konusunda malzeme ve tarih bilgisinin önemine işaret eden Ay, kuka, fildişi ve doğal reçineden yapılan bazı damla tespihleri örnek gösterdi. Bununla birlikte, bir tespihin tarihî dönemini belirlemek için ürünün malzemesi ve geçmişinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Kendi satış politikasını da anlatan Muammer Ay, tespihleri 150 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkan fiyatlarla sattığını belirtti. Yüksek fiyatlı ürünleri alıp satmadığını dile getiren Ay, amacının hem hobisini sürdürmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Alım satım sırasında yüksek kâr oranları uygulamadığını ifade eden Muammer Ay, bin liraya aldığı bir tespihi 2 bin liraya satmak yerine maliyetinin üzerine yüzde 15 ila 20 civarında kâr eklemeyi tercih ettiğini kaydetti. Paranın zor kazanıldığını bildiğini ve bu nedenle müşterilerine uygun fiyatlarla ürün sunmaya çalıştığını anlatan Ay, tespih alışverişinde fiyatın yanı sıra ürünün gerçek özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.