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    YaşamHatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor
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    Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor

    Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. İtfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

    18.04.2022 - 10:16 | | Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)
    Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor

    İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi Rabat mevkisinde saat 01.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

    Alevleri fark eden bölge halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

    Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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