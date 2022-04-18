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    YaşamKırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı
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    Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

    Bulgaristan'dan Kırklareli'ye itilen, bazıları yarı çıplak olan, toplam 187 kaçak göçmen yakalandı.

    18.04.2022 - 08:59 | | DHA
    Kırklareli'de 187 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan Polisi tarafından üzerindeki değerli eşyaları alınarak bir kısmı yarı çıplak vaziyette Türkiye'ye itilen toplam 187 düzensiz göçmen yakalandı.

    Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta yakın bir tarihte Yunanistan ülkesinden Bulgaristan’a geçtikleri ve Bulgaristan Polisince yakalanarak ülkemize itildikleri öğrenildi.

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