OdunpazarÄ± ilÃ§esindeki Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde faaliyet gÃ¶steren fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda rÃ¶gardan sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± tespit edilen gazdan zehirlendi. Ä°hbarla bÃ¶lgeyeÂ saÄŸlÄ±k, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gazdan zehirlenen 34 iÅŸÃ§i, ambulanslarla ve iÅŸÃ§i servisleriyle EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi, EskiÅŸehir Åžehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ÅŸÃ§ilerden 31â€™i, ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan hastanelerden taburcu edilirken, servise alÄ±nan 3 iÅŸÃ§inin tedavisi ise sÃ¼rÃ¼yor. Ä°ÅŸÃ§ileri zehirleyen gazÄ± belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, fabrikanÄ±n gaz yolu bacasÄ±ndan Ã§Ä±kan buharÄ±n yaÄŸmurla yaÄŸmur suyu rÃ¶garÄ±na indiÄŸini ve biriken gazÄ±n da iÅŸÃ§ileri etkilediÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruyor.