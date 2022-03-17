°
Şehir seçiniz
    BİST2.1241.69EURO16.381.47USD14.801.27ALTIN922.441.96
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamFatih'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti
    HaberlerYaşam Haberleri Fatih'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti
    ABONE OL

    Fatih'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti

    Fatih'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti. Tramvayla raylar arasında sıkışan ceset çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    17.03.2022 - 12:40 | | Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
    Fatih'te bir kişi tramvayın önüne atlayarak intihar etti

    Fatih Pazartekke Tramvay istasyonu yakında bir erkek tramvayın önüne atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağırıldı. Yolcular tramvaydan inerek rayların üzerinde yürüdü. 

    Seferler iki yönde de durdurulurken itfaiye ekiplerinin tramvayın altında kalan ağır yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı. Tramvayın altından çıkarılan kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat aksayan seferler tramvayın çekilmesinin ardından normale döndü. 

    Toplu taşımaya zam! 'Ulaşımı durdururuz!'
    İlgili Haber
    Toplu taşımaya zam! 'Ulaşımı durdururuz!'
    Genç kadına mezarlıkta cinsel istismar! Olayın detayları şok etti
    İlgili Haber
    Genç kadına mezarlıkta cinsel istismar! Olayın detayları şok etti
    Öğrenci taşıyan servisin sürücüsü 2.38 promil alkollü çıktı!
    İlgili Haber
    Öğrenci taşıyan servisin sürücüsü 2.38 promil alkollü çıktı!

    GÜNCEL HABERLER

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

    Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

    Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! EPDK resmen duyurdu, 6 ay...

    Sıradaki Haber
    Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

    Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası ek protokol konusunda anlaştı

    Sıradaki Haber
    'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var

    'Ceza' diye saç kesme ile ilgili flaş karar! İşkence sayıldı, cezası var

    Sıradaki Haber
    Rusya-Ukrayna arasında siber savaş! Zelenski'nin ‘teslim olun’ çağrısı ortalığı karıştırdı

    Rusya-Ukrayna arasında siber savaş! Zelenski'nin ‘teslim olun’ çağrısı ortalığı karıştırdı

    Sıradaki Haber