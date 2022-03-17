Zam geliyor, en yetkili isim duyurdu! İstanbul'da İETT ve minibüs, özel halk otobüsleri...

İstanbul'da 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yaklaşık yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam yapıldı. Taşımacılık esnafı, araçlarında kullanılan akaryakıtın ÖTV ve KDV'den muaf tutulmasını isterken, taşıma ücretlerine de yeni zam talebinde bulundu. Bu taleplerini önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına ileten esnaf, konuyu ay sonu toplanacak olan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) taşıma kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ve İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül, zam talebinin onaylanmaması durumunda ulaşımı durduracaklarını açıkladı.

'12 ARACIMIZ YAKIT ALAMIYOR, BORÇLA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, 12 otobüsün yakıtının karşılanmadığı için çalıştırılmadığını belirterek, "İstanbul'da 3 bin 41 araçla 700 bin sefer yaparak 2 milyona yakın yolcu taşıyoruz. UKOME'de çıkan son yüzde 36 zam, 01 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlandı. O tarihlerde yakıt fiyatları normaldi, bu yüzden zam oranı gayet iyiydi. Biz 12 metrelik olan bu otobüslerimizde günde 3 bin liralık yakıt yakıyoruz. Bu rakam ayda 90 bin lira ediyor. Mazotun fiyatının nerede duracağını da bilemiyoruz. Bu nedenle yüzde 50-60 arasında bir zam talebimiz var. Bu zam oranı onaylansa bile yine kısa sürede zararımıza dönüşeceğini düşünüyoruz. Yakıtımız kendimiz alıyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın benzinliğe olan borçları mevcut, dolayısıyla artık bize yakıtta satmıyorlar. Şu an 12 aracımız maalesef yakıt alamıyor. Bunu sağdan soldan borç alarak, kendi odamızdan destek vererek döndürmeye çalışıyoruz. Ancak bu durum çok zor, kısa sürede bu iş duracak" diye konuştu.

'İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ EN AZ 5 LİRA OLMALI'

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise, indi-bindi ücretlerinin 5 lira olmasını talep ederek, "Akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. 24 Aralık 2021 tarihinde yüzde 36'lık bir zam aldık. O tarihte yakıt fiyatları 11 lira 65 kuruştu. Maliyetlerimizi hesapladığımız zaman şu an kâr etmek amacıyla bu işi yapmıyoruz. Artık zam zarureti doğdu. Zaten 2 ay önce bir zam almıştık, ancak geldiğimiz noktada çekilmez bir hale geldi. Kullanmış olduğumuz bütün ürünlere yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Şu an bize yüzde 100 zam da verilse yine de tatmin etmeyecek. Bir vatandaş gözüyle baktığımız zaman talebimiz yüzde 50 civarında zam olması yönünde. Şu an 3 lira 75 kuruş olan indi-bindi ücretinin, en az 5 lira olmasını istiyoruz. Hiçbir sektör zararına çalışmayı göze alamaz. Her çalıştırdığımız araçta sigortalı insan çalıştırıyoruz, sigortalı insanın sadece sağlık güvencesinin maliyeti 2 bin lira. Zam talebi onaylanmazsa, yapacağımız tek şey araçları kapıya çekmek olacaktır" dedi.

'0-1 KM MESAFENİN ÖDEMESİ 500 LİRA OLMALI'

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül de, "Bizler okul taşımacılığı ile ilgili zammı ağustos ayında belirliyoruz. O zaman yakıtın güncel fiyatı 7 lira 30 kuruştu. Şu an geldiğimiz noktada 22 liranın üzerine çıktı. Bu arada yüzde 27 zam aldık, ama bu zammı aralık ayında alıp, şubat ayında uygulamaya başladık. Şubat ve mart aylarında uyguladığımız bu zamlar maalesef yeterli kalmadı. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yükselmesine karşı bizim de fiyatlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Onun için yüzde 35 oranında zam talep ediyoruz ancak bu oran daha fazla artacak gibi gözüküyor. Şu an 312 lira olan 0-1 km mesafenin ödemesinin 500 lira olması gerekiyor. Bu rakamlar hayat şartlarını devam ettiremeyecek noktaya geldi. Bu nedenle zam onaylanmazsa bu iş yapılamayacak duruma gelecek" ifadelerini kullandı.

İETT GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ZAM AÇIKLAMASI

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Bilgili, "Maliyet artışlarımızla ilgili öncelikle akaryakıt fiyatlarında sizin de bildiğiniz üzere çok yüksek bir artış yaşandı. İkinci olarak döviz kurlarında da aynı şekilde akaryakıt fiyatlarıyla paralel yılın son ayından başlayarak bugüne kadar ciddi artış oldu. Enflasyonda da ciddi artış yaşandı. Bu ana sebepler nedeniyle İETT hizmet üretim maliyetlerinde olağandışı bir artış yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Geçen yıl 7,3 lira olan motorin maliyetimiz bugün itibariyle 18,7 liraya yükseldi. Personel maliyetlerimiz de yüzde 40 artış gösterdi. İstanbul'a 6 bin araçla hizmet veriyoruz. Bu 6 bin araç günlük 600 bin litre motorin tüketiyor. Motorindeki artışın bizim bir yıllık bütçemize maaliyeti 2.5 milyar lira seviyesini buldu. Mazot giderinin içinde de ÖTV ve KDV gideri söz konusu. Bu da yıllık yaklaşık 1 milyar lira seviyesinde. Toplu taşımada kullanılan akaryakıtın ÖTV'den ve KDV'den muaf tutulması yönünde de devletimizden bir talebimiz var" dedi.

"BİR YOLCUNUN MALİYETİ 12,3 LİRA TAM BİLET 5.5 LİRA"

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "2011 yılına baktığımızda bir yolcunun İETT'ye maliyeti 1 dolar seviyelerindeydi. 1 tam bilet de 1.75 liraydı. Şu anda 3 tam biletle 1 dolar seviyesi gibi, yani 1 bilet 35 cent seviyesine indiğini görüyoruz. Daha birkaç ay öncesine kadar, 2 tam bilet ile 1 litre motorin satın alabiliyorduk. Şimdi 1 litre motorin alabilmek için neredeyse 4 tam bilet harcamamız gerekiyor. Giderlerimizin yüzde 30'unu yolcularımızdan topladığımız bilet gelirleri ile kalan yüzde 70'lik kısmını ise İBB'nin desteği ile yürütebiliyoruz. Bir yolcunun maliyeti bize 12,3 lira bir tam biletin fiyatı 5.5 lira. Yılda 1 milyar yolculuk gerçekleştiğini düşünürsek bu rakamın neredeyse 10 milyar liraya yakın belediyemizin bütçesine bir yük oluşturacağı da çok açık" diye konuştu.

"ZAMIN YÜZDE 50 ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Alper Bilgili "Minibüsçüler, taksiciler servis taşımacıları maliyet artışlarından dolayı, hizmetlerinin sürdürülemez düzeye geldiklerini, bir kısmının kontak kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler. 2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de mutlaka UKOME gündemine bununla ilgili bir öneri ile gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum. Dar gelirli vatandaşımıza hizmet veriyoruz yoğun olarak. 3'te 2'sinden fazlası ya işe ya okula gidiyor. Yani zorunlu seyahat yapan yolcular. Yani sefer sayısı azaltma yoluna gitmemiz birçok şeyi aksatır. Bizim bunu yapma imkanımız yok" dedi.