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    EkonomiEnflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu: Kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız
    HaberlerEkonomi Haberleri Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu: Kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız
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    Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu: Kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da yatırımcılarla buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız. TL'deki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur" dedi.

    17.03.2022 - 14:00 |
    Enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu: Kalıcı olarak düşürmek konusunda kararlıyız

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "KKM ile finansal istikrarın sağlanması konusunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. KKM 10 Mart itibarıyla 557 milyar TL'ye ulaşmıştır.

    Yeni enstrümanlarımız tek tek devreye girmeye devam ediyor, ilave yapısal politikalarla kararlı adımlarımızı hızlandırmayı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.

    Yaklaşımımız bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir.

    "KRİTİK ROL OYNAYACAKTIR"

    Yeşil finansman Paris Anlaşması kapsamında küresel hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynayacaktır.

    Attığımız adımlar sayesinde ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir.

    Son dönemde yeşil finansman mimarisini daha ileriye taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirdik.

    Ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve SUKUK piyasası oluşturma için adımlar atılmıştır.

    DİKKAT ÇEKEN TOGG MESAJI!

    Yerli elektrik aracımız TOGG'un bu yıl yollarda olmasını bekliyoruz, gelecek yıl seçim kampanyamızda birçoğumuzun bu aracı kullandığını görmüş olacağız.

    Ülkemiz uluslararası platformlarda yeşil finansmana katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

    Ulusal karbon fiyatlandırma mekanizması kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Bugün konferans kapsamında yapacağımız toplantı ve görüşmelerin bu yöndeki mevcut çabalarımızı hızlandıracağına inanıyorum." (Milliyet)

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