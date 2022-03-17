Kripto paralarda sürpriz gelişme! Yükselişe geçti! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba...

Küresel Piyasalar Fed’in Faiz artırım hamlesine odaklanmıştı. Aylardır sözlü yönlendirmeyle faizin artacağını açıklayan Fed yetkilileri Mart ayı itibarıyla 3 yıldır artmayan faizleri yükseltme kararı aldı. ABD’de enflasyonun yükselmesini engellemek için faiz artırım hamlesinde bulunan Fed faizi yüzde 0.25’ten yüzde 0.50’ye çıkardı.

SIKIŞAN PİYASALAR YÖN BULDU

Fed’in faizi artırmasıyla başta Altın ve dolar kurunda hareketlenmeler görülse de kısa sürede toparlanmalar oluştu. Beklentilerin sona ermesi ve Fed’in niyetinin iyice belli olması piyasalarda dengeli hareketlere neden oluyor. Fed önümüzdeki 7 toplantı boyunca faiz artırma hamlesini masada tutacağını da açıkladı.

FAİZ ARTIRIM HIZI DA BEKLENTİLER DAHİLİNDE

Fed'in faizi küçük dilimler halinde artıracak olması ve enflasyondaki harekete göre yön belirleme senaryosu da piyasalarda öngörülebilirliği artırdı ve yatırımcılar güven ortamını hissetti.

KRİPTO PARALAR GÜÇLENDİ

Fed’in faiz artırımını yapmasının ardından satış baskısı ve korku ortamı azalan Kripto Para piyasalarında rahatlama görüldü. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte Bitcoin’de güçlenme yaşandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 5’in üzerinde primle 41 bin 148 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in dominansı yüzde 44'e yaklaşmış durumda.

ETHEREUM DA PRİMLİ

Güçsüz seyirden bir türlü çıkamayan Ethereum da Bitcoin’e ayak uydurarak yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Ethereum yüzde 6’ya yakın primle 2760 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DAVALARDAN SIYRILIYOR AMA YÜKSELMİYOR

ABD’de SEC’in açtığı davalardan kurtulma arefesinde olan Ripple yeteri kadar ivme yakalayamıyor. Ripple sakin seyirde 0.79 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

SHIB VE DOGE PRİMLENDİ

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu küçük yükseliş hareketlerine sahne oluyor. Shiba Inu yüzde 4 primle 0.00002255 dolar, Dogecoin ise yüzde 5’ya yakın yükselişle 0.1182 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER SPEKÜLATİF

En çok yükselen kripto paralara baktığımızda spekülatif hareketler olduğu görülüyor. GMT yüzde 75 oranında yükselişle 0.6699 dolar, CELO yüzde 42 yükselişle 3,49 dolar, JASMY yüzde 40 oranında yükselişle 0,022 dolar, XNO yüzde 30 yükselişle 2,19 dolardan işlem görüyor.

DÜŞENLER LİSTESİNDE BÜYÜK KAYIPLAR YOK

En çok gerileyen kripto paralara baktığımızda OGN yüzde 13 oranında düşüşle 0,42 dolar, WAVES yüzde 9 oranında düşüşle 27.6 dolar, POLS yüzde 9 oranında düşüşle 1,50 dolar seviyesinde bulunuyor. (Burak Taşçı-Hürriyet)