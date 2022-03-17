Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarına FED faiz kararı damga vurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarına FED damgası! Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi... Küresel risk, pandemi, tedarik zincirlerinin kırılması derken altın fiyatları tavan yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeniden 2 bin doların üzerine çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. Öte yandan savaştan etkilenen piyasalara bu kez FED'in faiz kararı damga vurdu. FED'in politika faizlerini yükseltmesi sonucu altın fiyatları akşam saatlerinde düştü. Ons altın fiyatları karar sonrasında dalgalandı. 17 Mart gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son gelişmeler...
Para ve emtia piyasalarında gözler Fed’in çarşamba günü açıkladığı faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 0.25 puan artırarak yüzde 0.25-0.50 puan seviyesine çıkardı.
Fed böylelikle 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enerji fiyatlarını yükseltirken, bu durum ABD’de enflasyonu yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artırarak 40 yılın zirvesine çıkardı.
6 KEZ FAİZ ARTIŞINA GİDİLEBİLİR
Fed yükselen enflasyon karşısında harekete geçerek politika faizini yukarı çekmiş oldu.
Fed bilanço daraltmasına ise önümüzdeki toplantılarda başlanabileceğini kaydederken, bu yıl içerisinde 6 kez daha faiz artışına gidilebileceğinin sinyalini verdi.
POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI
Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell ise piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, “ABD ekonomisi çok güçlü ve daha sıkı para politikasını kaldırmak için iyi bir konumda” dedi.
Gerekirse politikayı daha hızlı sıkılaştırabileceklerini belirten Powell “Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü baskının devam etme risklerine karşı dikkatliyiz” ifadelerini kullandı.
Kritik gelişme sonrası ons altında sert hareketler görülmedi. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 1927 dolardan kapandı.
Fed’in faiz kararı sonrası ons altın bugüne 1927 dolardan başladı. 1938 dolara kadar yükselen ons altın şu dakikalarda 1933 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1923 dolar seviyesi görüldü.
GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR
Yurt içinde ise gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle primli bir seyir izliyor.
Geçtiğimiz güne 905 liradan başlayan gram altın 912 liraya kadar yükseldi ve günü 906 liradan kapattı.
17 MART ALTIN FİYATLARI! GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 911,97SATIŞ: 912,11
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.450,40SATIŞ: 1.483,62
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.891,73SATIŞ: 2.967,23
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 5.982,89SATIŞ: 6.134,10
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ALIŞ: 6.011,00SATIŞ: 6.102,00
ONS ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.932SATIŞ: 1.933