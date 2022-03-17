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    YaşamŞalvarına doldurarak 1000 liralık balık çaldı!! Hırsızlara tepki: 'Kılçığı boğazlarına batsın'
    HaberlerYaşam Haberleri Şalvarına doldurarak 1000 liralık balık çaldı!! Hırsızlara tepki: 'Kılçığı boğazlarına batsın'
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    Şalvarına doldurarak 1000 liralık balık çaldı!! Hırsızlara tepki: 'Kılçığı boğazlarına batsın'

    Kadıköy’de bir balıkçı dükkânına gelen şüpheli şahıslar, tezgâhta duran balıkları şalvarlarına doldurarak çaldı. Çaldıkları bin liralık balıkla kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    17.03.2022 - 12:47 |
    Şalvarına doldurarak 1000 liralık balık çaldı!! Hırsızlara tepki: 'Kılçığı boğazlarına batsın'

    Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de bulunan bir balıkçı dükkânında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dükkânı açan personelin tezgâh arkasında olmasını fırsat bilen 3 şüpheli, tezgâha yaklaştı. Şüphelilerin 2’si çevreyi gözetlerken, diğer şahıs ise tezgâhta duran balıkları şalvarına doldurdu. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Şalvarına doldurarak 1000 liralık balık çaldı Hırsızlara tepki: Kılçığı boğazlarına batsın



    “Balıkların kılçığı boğazlarına batsın”

    Hırsızlık olayına ilişkin konuşan işletme personeli Ersel Ulusoy, “Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgâhtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.

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