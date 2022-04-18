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    YaşamEv arkadaşını çekiçle öldürdü! 'Kapıyı sert kapattığım için küfretti'
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    Ev arkadaşını çekiçle öldürdü! 'Kapıyı sert kapattığım için küfretti'

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56) başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör (26), adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşgör'ün polisteki ifadesinde, Uslu'nun kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

    18.04.2022 - 16:57 | | Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
    Ev arkadaşını çekiçle öldürdü! 'Kapıyı sert kapattığım için küfretti'

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında İşgör, Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Gürol Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden İşgör, ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürol Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Cesim İşgör'ün polisteki ifadesinde, "Kapıyı sert kapattığım gerekçesiyle Gürol ağabey küfretti. Kendisini defalarca uyardım. Tekme ve tokat atmaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek elime geçirdiğim çekiçle başına vurdum. Böyle olmasını istemedim" dedi.

    İşgör, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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