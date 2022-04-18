Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın toprak altında kalmadan 1 gün önce fotoğraflandığı ortaya çıktı. Balçık ve toprağın yuttuğu yapıların yer aldığı alana ait fotoğraflar, afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Mahallenin geçmişte çekilen başka fotoğrafları da ortaya çıktı.
DHA
• 18 Nisan 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
DHA
• 18 Nisan 2022 - 16:53 • Son Güncelleme:
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