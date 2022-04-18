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    YaşamSolunum ve kalp hastaları için toz taşınımı uyarısı! 'Evden çıkmayın'
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    Solunum ve kalp hastaları için toz taşınımı uyarısı! 'Evden çıkmayın'

    Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin Mardin’de 3 gün sürecek toz taşınımı uyasına, solunum, akciğer, alerji ve kalp hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti.

    18.04.2022 - 15:09 | | İHA
    Solunum ve kalp hastaları için toz taşınımı uyarısı! 'Evden çıkmayın'

    Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesinin bugün ve yarın Mardin’de etkili olması, Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği uyarısı yapıldı. Bunun üzerine Uzman Dr. Cihat Adın, solunum, akciğer, alerji ve kalp hastalığı olanların toz taşınımının olduğu günlerde evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

    Toz taşınımının Afrika ve Arabistan çöllerinden bölgeye kadar atmosferin yüksek tabakalarında yere inmeyen küçük boyutlu partiküllerin havada taşınmasıyla gerçekleşen bir doğa olayı olduğunu ifade etti.

    Bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan bireylerin bilhassa önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğini belirten Dr. Adın, “Dışarıya çıkması eğer zorunlu ise N95 dediğimiz maskeleri kullanması, mümkün değilse normal maske kullanmasını önermekteyiz. Kapı ve pencerelerin kapalı tutulması bir yağış gerçekleştiği halde yağıştan sonra da birkaç gün boyunca bu tedbirlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda bazı solunumsal rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini ve bunların ciddi sonuçlar doğurabildiğini yer yer gözlemlemekteyiz” dedi.

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