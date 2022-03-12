Eski öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 'Alkolun etkisiyle...'

Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen Sevan Sever, geçen yıl kasım ayında eski öğrencisi A.O.'ya gönderdiği mesajları, genç kızın ailesinin okuyup şikayette bulunması üzerine gözaltına alındı. Sever ifadesinde 3 yıldır tanıdığı A.O.'nun birkaç ay önce bir pazar günü dertleşmek için evine geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken alkolün de etkisiyle sarılıp öpmek istediğini öne sürerek, "A.O. rahatsız olup kenara çekilince, ben de geri çekildim. Üzüldüm, özür dilerim dedim" dedi.

Sever, kız öğrencisi A.O.'nun dokunma ve okşama iddialarını ise reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sever tutuklanırken, belediye de işine son verdi.

Sevan Sever hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sevan Sever, duruşmada yöneltilen suçlamaları reddedip beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın gönderdiği mesajları ve 'özür dilemesini' dikkate alıp, suçunu sabit gördüğü Sevan Sever'i, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.