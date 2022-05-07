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    Eğlence mekanlarına polis denetimi

    Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara, kapalı alanlarda sigara içilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı.

    07.05.2022 - 07:48 | | DHA
    Eğlence mekanlarına polis denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Asmalı Mescit Caddesi’nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara kapalı alanlarda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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