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    YaşamDoktorlar bile inanamadı! Karın ağrısı şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
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    Doktorlar bile inanamadı! Karın ağrısı şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı

    Ankara'da D.E. (46) adlı kadının karın bölgesinde tespit edilen 4 santimlik 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı.

    07.04.2022 - 19:15 | | DHA
    Doktorlar bile inanamadı! Karın ağrısı şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 gün önce karın ve mide ağrısı şikayetiyle başvuran D.E.nin yapılan tetkikler ve röntgen çekiminde karnında 2 yabancı cisim tespit edildi. Hastanede müşahedeye alınan D.E.'nin, ağrılarının artması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ile D.E.'nin ince bağırsak bölgesindeki 2 cisim çıkarıldı. Yapılan incelemede cisimlerin 4 santim boyunda, yarım santim eninde neşter olduğu belirlendi.

    Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri yutmuş olabileceğini söylediği belirtildi.

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