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    Dini nikahlÄ± eÅŸini göÄŸsünden bÄ±çakladÄ±

    Ä°zmir'in Konak ilÃ§esinde, dini nikahlÄ± eÅŸi BengÃ¼ B.(21) ile tartÄ±ÅŸan Sergen Ã–.(27), Ã¶nce BengÃ¼ B.'yi, daha sonra da evde bulunan Gizem Nur T.'yi(19) bÄ±Ã§akladÄ±. YaralÄ±lar hastanede tedaviye alÄ±nÄ±rken, BengÃ¼ B.'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan, ÅŸÃ¼pheli kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â

    10.05.2022 - 07:15 | | Halil Ä°brahim KARABIYIK/Ä°ZMÄ°R, (DHA)Â -
    Dini nikahlÄ± eÅŸini göÄŸsünden bÄ±çakladÄ±

    Olay, 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡imentepe semti 610 sokakta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Sergen Ã–., henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle dini nikahlÄ± eÅŸi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen BengÃ¼ B. ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. GerginliÄŸin artmasÄ± sonucu, Sergen Ã–. yanÄ±nda bulunan bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kartarak BengÃ¼ B.'yi gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akladÄ±. Daha sonra ÅŸÃ¼pheli Sergen Ã–., bu sÄ±rada evde bulunan ve kendisini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan BengÃ¼ B.'nin yakÄ±nÄ± olduÄŸu belirtilen Gizem Nur T.'yi de bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±. Sergen Ã–. olaydan sonra kaÃ§arken, Ã§evredeki vatandaÅŸlar durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Â Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± ambulansa alarak SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi(SBÃœ) Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan BengÃ¼ B.'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu, Gizem Nur T.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olay sonrasÄ± kaÃ§an Sergen Ã–., polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.Â 

    Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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