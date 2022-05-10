Olay, 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡imentepe semti 610 sokakta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Sergen Ã–., henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle dini nikahlÄ± eÅŸi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen BengÃ¼ B. ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. GerginliÄŸin artmasÄ± sonucu, Sergen Ã–. yanÄ±nda bulunan bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kartarak BengÃ¼ B.'yi gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akladÄ±. Daha sonra ÅŸÃ¼pheli Sergen Ã–., bu sÄ±rada evde bulunan ve kendisini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan BengÃ¼ B.'nin yakÄ±nÄ± olduÄŸu belirtilen Gizem Nur T.'yi de bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±. Sergen Ã–. olaydan sonra kaÃ§arken, Ã§evredeki vatandaÅŸlar durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Â Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± ambulansa alarak SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi(SBÃœ) Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan BengÃ¼ B.'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu, Gizem Nur T.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olay sonrasÄ± kaÃ§an Sergen Ã–., polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.Â

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.