GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
ABONE OL

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.

10.05.2022 - 07:13 | | Derya EVREN-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)-
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı. Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı. Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.

GÜNCEL HABERLER

Ayçiçek yağı, zeytin yağı ve süt ürünleriyle ilgili korkunç iddia! Gıda fiyatları...

Ayçiçek yağı, zeytin yağı ve süt ürünleriyle ilgili korkunç iddia! Gıda fiyatları...

Kripto paralar resmen çöküyor! Kayıp büyük, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve...

Kripto paralar resmen çöküyor! Kayıp büyük, Bitcoin, Ethereum, Ripple ve...

Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayçiçek yağı, zeytin yağı ve süt ürünleriyle ilgili korkunç iddia! Gıda fiyatları...

Ayçiçek yağı, zeytin yağı ve süt ürünleriyle ilgili korkunç iddia! Gıda fiyatları...

Sıradaki Haber
10 Mayıs tatil mi, engelliler haftası idari izin var mı? 10-16 Mayıs engelliler haftası tatil mi? 10-16 Mayıs engelliler haftası idari izin genelgesi!

10 Mayıs tatil mi, engelliler haftası idari izin var mı? 10-16 Mayıs engelliler haftası tatil mi? 10-16 Mayıs engelliler haftası idari izin genelgesi!

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

Kıdem tazminatı hakkı ile ilgili flaş karar! Emekliliği beklemeye gerek yok

Sıradaki Haber
Ekvador’da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü!

Ekvador’da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü!

Sıradaki Haber