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    YaşamDilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi!
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    Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi!

    Dilencinin üzerinden çıktı, şaşkına döndüler. Van'da sokakta dilenirken zabıta tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 1738 lira çıktı. Ele geçirilen paralara tutanakla el konuldu.

    25.03.2022 - 11:53 |
    Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi!

    Kentte İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hafiziye Mahallesi İkinisan Caddesi'nde dilencilik yapan kişiye müdahale etti.

    Zabıta müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılan dilenci İ.U.'dan 1738 lira çıktı. Ele geçirilen paralara tutanakla el konuldu, İ.U.'ya idari para cezası uygulandı.

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