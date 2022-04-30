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    YaşamDefine arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı
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    Define arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı

    Eskişehir'de, birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, 14 metre derinliğindeki çukurda jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

    30.04.2022 - 11:29 |
    Define arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı

    Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki Roma dönemine ait 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgeye hareket etti.

    Define arayan şüpheliler, 14 metrelik çukurda yakalandı

    Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kaymaz Tümülüsü'nün merkezine ulaşmak için jeneratör ve hilti kullanarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazdığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kazılan çukurda 5 şüpheliyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı 1 jeneratör, 2 hilti, 1 gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma ve kürek ele geçirildi. 

    Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ifadeleri alınan 5 şüpheli, çıkarıldıklarını mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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