°
Şehir seçiniz
    BİST2.1760.00EURO16.400.47USD14.840.13ALTIN935.690.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamÇarpık ilişki ağında kan aktı! Görülmemiş olay! Eşinin yanında sevgilisini vurdu
    HaberlerYaşam Haberleri Çarpık ilişki ağında kan aktı! Görülmemiş olay! Eşinin yanında sevgilisini vurdu
    ABONE OL

    Çarpık ilişki ağında kan aktı! Görülmemiş olay! Eşinin yanında sevgilisini vurdu

    “Beni aldatıyorsun” diyen eşini bacağından vurdu. Sonra “Ayrıldım” dediği sevgilisine kurusıkı tabancayla ateş etti. Şikâyetçi olan Hülya D., karakola gittiğinde kocasının çevirdiği entrikaları öğrenince şoke oldu.

    25.03.2022 - 07:27 |
    Çarpık ilişki ağında kan aktı! Görülmemiş olay! Eşinin yanında sevgilisini vurdu

    İstanbul'da Ahmet ve Hülya D. çifti 3 yıl nişanlı kaldı. Bir de çocukları olan çift 3 ay kadar önce evlendi. İddiaya göre Hülya D., eşinin arabasında tanımadığı bir dairenin su faturasını buldu. Faturadaki adrese giden Hülya D., evde karşılaştığı kadının anlattıklarıyla aldatıldığını öğrendi.

    Bunun üzerine Hülya D., Ahmet D.'den ayrılmak istedi. Terk edilmek istemeyen koca, sokak ortasında yakaladığı eşini silahla barışmaya zorladı. Barışmayı kabul etmeyen eşini ayağına ateş edip yaraladıktan sonra aracına bindirdi. Kanlar içerisindeki eşiyle birlikte sevgilisi Tülay O.'yu alıp Gaziosmanpaşa'daki Kemerburgaz Ormanı'na gitti. Ahmet D., eşine olan sevgisini göstermek için Tülay O.'nun ayağına ateş etti.

    Çarpık ilişki ağında kan aktı Görülmemiş olay Eşinin yanında sevgilisini vurdu

    KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

    Kebapçı koca, canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karıştı. Dehşete kapılan Hülya D. polise gitti. Olayı tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa polisi, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Tülay O., ifadesinde Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için kendisiyle anlaştığını söyledi. Karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için kendisine kurusıkı silahla ateş ettiğini ifade etti. Tülay O., sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet D.'ye yönelik yakalama çalışmalarınınsa genişletildiği öğrenildi.

    Hülya D. eşinin kendisini daha önce de defalarca aldattığını söyledi. Hülya D. "Şiddet ve tehditler yüzünden defalarca şikâyetçi oldum, tedbir kararları çıkarttım. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ayağımı kullanamıyorum, iki parmağımı hiç hissetmiyorum artık" dedi. (Bulut Yamandağ-Yunus Emre Kavak- Sabah)

    GÜNCEL HABERLER

    Çiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı

    Çiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı

    Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

    Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı

    Çiftçiye müjde! Alım garantisi geliyor! Düğmeye basıldı

    Sıradaki Haber
    Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

    Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

    Sıradaki Haber
    Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

    Putin’in sağ kolu Sergey Şoygu 12 gündür kayıptı! Ve ortaya çıktı, Kremlin'den flaş açıklama

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    Sıradaki Haber