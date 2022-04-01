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    YaÅŸamÇanakkale'de orman yangÄ±nÄ±! Çok sayÄ±da ekip sevk edildi
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    Çanakkale'de orman yangÄ±nÄ±! Çok sayÄ±da ekip sevk edildi

    Ã‡anakkale'nin BayramiÃ§ ilÃ§esinde, tarÄ±m alanÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, ormana sÄ±Ã§radÄ±. Ekipler, alevleri sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

    01.04.2022 - 17:28 | | Fatih DALDAL/ BAYRAMÄ°Ã‡ (Ã‡anakkale), (DHA)
    Çanakkale'de orman yangÄ±nÄ±! Çok sayÄ±da ekip sevk edildi

    BayramiÃ§'in Toluklar kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, tarÄ±m alanÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n baÅŸladÄ±. Alevler, lodosun da etkisiyle ormana sÄ±Ã§radÄ±.

    BÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da arazÃ¶z ve iÅŸ makinesi ile ekipler sevk edildi. YangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

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