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GündemTürkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek
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Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

26.08.2026 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da erkenci elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı. Geçen yıl don nedeniyle yok denecek kadar az olan elma bu yıl rekoltesiyle üreticisini sevindirdi.

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Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçede incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

2Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

Bayram, 15 milyonu geçen ağaç sayısıyla Karaman'ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, "Elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başlamış durumdadır. Hasadımız Kasım ayına kadar devam edecek" dedi.

3Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

"Karaman tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor"

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da yazlık Gala çeşidiyle hasadın başladığını ifade ederek, "Yaklaşık 60 gün sürecek olan hasat bu yıl 15 gün geç başladı.

4Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

Bu yıl bereketli bir yıl oluyor. Geçen yıl asrın donundan dolayı yüzde 90'a varan bir hasar vardı. Bu yıl ise bereketli bir yıl geçiriyoruz.

5Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

Elmalarımız aromasıyla rengiyle kısa süre içinde sofralarımızı süslemeye başlayacak.

6Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

Bu yıl yaklaşık 800 bin tonla Karaman tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor" diye konuştu.

7Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

Elma üreticisi Kadir Şahin ise bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl don nedeniyle elma yoktu. Bu sene ise Karaman genelinde çok güzel" dedi.

8Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

 

 

9Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

 

 

10Türkiye'nin elma deposu Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Geçen yıl yok denecek kadar azdı bu yıl rekolte yüksek

 

 