°
Şehir seçiniz
    BİST2.2510.78EURO16.23-0.12USD14.690.15ALTIN910.39-0.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamVan’da fuhuş operasyonu
    HaberlerYaşam Haberleri Van’da fuhuş operasyonu
    ABONE OL

    Van’da fuhuş operasyonu

    Van’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

    01.04.2022 - 16:03 | | İHA
    Van’da fuhuş operasyonu

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için ‘fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama’ suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar çerçevesinde, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yapılan operasyonda; 11 mağdur kadın ile ‘fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesi başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesi başladı

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ticaret Bakanlığı sınavla 80 personel alacak! İşte ticaret uzman yardımcısı alımı başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı sınavla 80 personel alacak! İşte ticaret uzman yardımcısı alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Sıradaki Haber
    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    Sıradaki Haber
    Tapuda yeni dönem! Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor, gayrimenkul sektöründe artık...

    Tapuda yeni dönem! Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor, gayrimenkul sektöründe artık...

    Sıradaki Haber