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    YaşamBoşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında vurdu!
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    Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında vurdu!

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı.

    17.02.2022 - 13:17 |
    Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında vurdu!

    Olay, saat 08.30 sıralarında Hacıyusuf Mahallesi 1. Okul Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan 2 çocuk annesi H.B. (41), uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki kocası Hasan B.'yi (51) sokakta görünce kaçmaya başladı.

    Silahını çıkaran Hasan B., kaçan eşini bacağından vurdu. Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı. Kaçan Hasan B. ise, emniyet güçleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalandı.

    Bacağından yaralanan H.B., Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hasan B. ise adliyeye sevk edildi.

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