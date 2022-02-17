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    Millet bahçesine çirkin saldırı

    Düzce’de Millet Bahçesi içerisinde haftanın her günü 24 saat boyunca açık olan umumi tuvaletin kapıları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Bir kaç ay önce açılan Millet Bahçesindeki yapılara verilen zarar ‘eğitim şart’ dedirtti.

    17.02.2022 - 13:12 | | İHA
    Millet bahçesine çirkin saldırı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların hizmetine açılan Millet Bahçesi içerisindeki umumi tuvaletin kapıları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. 24 saat boyunca açık tutulan tuvaletlerin erkekler bölümündeki kapıların tekmelenerek kırıldığı tespit edildi. Tuvaletindeki klozet takımlarını da kıran kendini bilmez kişiler, halka açık tuvaletleri kullanılmaz hale getirdi.

    Millet bahçesine çirkin saldırı

    Düzce Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kırılan tadilata başladı. Park içerisinde ise güvenlik kameralarının sayısının artırılacağı açıklandı.

    Düzce Belediyesi Sosyal Tesislerinde çalışan Hasan Duman, kapılara sürekli zarar verdiklerini belirterek “Bu kapı kırılması bitmiyor. Bu değerlere hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

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