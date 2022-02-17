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    YaşamEşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet
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    Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet

    Nevşehir'de, 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürüp, "Vahiy geldi" diyen Necmettin Baysal (55), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    17.02.2022 - 12:32 | | Yasin DALKILIÇ/ NEVŞEHİR, (DHA)
    Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet

    Olay, 22 Eylül 2019'da, Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal, 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal'a evde ekmek yaptığı sırada bıçakla saldırdı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 27 yerinden bıçaklanan Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necmettin Baysal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet

    Cinayet sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, tamamlanıp iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Necmettin Baysal hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

    Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Necmettin Baysal, ifadesinde, şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında Necmettin Baysal, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulan bakanlık avukatlarının karara itiraz edecekleri belirtildi.

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