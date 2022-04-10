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    YaşamBinlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu
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    Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

    Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı.

    10.04.2022 - 15:43 | | İHA
    Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

    Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.

    Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.

    Binlerce ak pelikan Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu

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