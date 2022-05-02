Bayram ziyareti dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ korkunÃ§ son Nedeni bilinmiyor...

Olay, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ± Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret edenÂ Mehmet AydÄ±n, bisikletiyle eve gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±. AydÄ±n, yolda henÃ¼z bilinmeyen sebeple S.K. ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ä±kan kavgadaÂ gÃ¶ÄŸsÃ¼ne aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbesiyle aÄŸÄ±r yaralanan AydÄ±n, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼pheli ise olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine sevk edilen ambulans ileÂ Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lanÂ AydÄ±n, doktorlarÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±.

Olay sonrasÄ± kaÃ§an cinayet ÅŸÃ¼phelisiÂ S.K. ise kÄ±sa sÃ¼redeÂ polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. S.K.'nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.