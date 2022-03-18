BaÅŸÄ±na buz kütlesi düÅŸtü! 1 haftadÄ±r yoÄŸun bakÄ±mda
Konya'da, aracÄ±nÄ± kardan temizleyen Åžeref KalfaoÄŸlu'nun (67) baÅŸÄ±na, Ã§atÄ±dan buz kÃ¼tlesi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ KalfaoÄŸlu'nun yoÄŸun bakÄ±mdaki tedavisi, 6 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rÃ¼yor.Â
18.03.2022 - 10:48 | | Ali SAYLAM/ KONYA, (DHA)
Olay, 13 Mart'ta, SeydiÅŸehir ilÃ§esi Seyit Harun BulvarÄ±'nda meydana geldi. LokantacÄ±Â Åžeref KalfaoÄŸlu, aracÄ±nÄ±n Ã¼zerinde birikenÂ karlarÄ±Â temizlemek iÃ§in evinden Ã§Ä±ktÄ±. KalfaoÄŸlu'nun baÅŸÄ±na, aracÄ±nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada,Â apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±ndaki buz kÃ¼tlesi dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Yere yÄ±ÄŸÄ±lan KalfaoÄŸlu'nu gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla saÄŸlÄ±k ekibi geldi.Â SeydiÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lanÂ KalfaoÄŸlu,Â ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Konya'daki hastaneye sevk edildi.Â Åžeref KalfaoÄŸlu'nunÂ yoÄŸun bakÄ±mdaki tedavisi, 6 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rÃ¼yor.