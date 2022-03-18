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    YaşamSilah zoruyla kaçılan güvenlik görevlisi genç kız, şikayetçi olmadı
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    Silah zoruyla kaçılan güvenlik görevlisi genç kız, şikayetçi olmadı

    Adana’da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ.’yi (25) tabancayla havaya 2 el ateş ederek kaçırıp ertesi gün serbest bırakan Enes A. (25) ve ona yardım eden H.C.S. (23) yakalandı. H.İ.'nin şikayetçi olmadığı Enes A., genç kızla sevgili olduklarını, zorla kaçırmadığını, yakında evleneceklerini söyledi. Enes A., tutuklanırken, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    18.03.2022 - 10:13 | | DHA
    Silah zoruyla kaçılan güvenlik görevlisi genç kız, şikayetçi olmadı

    Olay, 14 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesinin Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına gelen Enes A. genç kızla konuşmak istedi. H.İ.’nin bu isteği geri çevirmesi üzerine öfkelenen Enes A., genç kızı zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince Enes A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Enes A. daha sonra H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, Enes A. ertesi gün H.İ.’yi serbest bıraktı. Polis, kaçan Enes A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Silah zoruyla kaçılan güvenlik görevlisi genç kız, şikayetçi olmadı

    ‘SEVGİLİYİZ, YAKINDA EVLENECEĞİZ’

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Enes A. ve ona yardım ettiği tespit edilen H.C.S.’yi yakaladı. Enes A'nın, H.İ. ile 9 yıldır sevgili olduklarını belirterek, "Konuşmak için okula gittim. Tabancaya gösterdim ama ateş etmedim. Biz yakında evleneceğiz” dediği öğrenildi. Olay günü otomobili kullanan H.C.S. ise, “Enes A. arkadaşım olur. Olay günü yanıma geldi. ’Alkollüyüm. Bir yere gitmem gerek. Arabayı sen sürer misin?’ dedi. Ben de istediği yere götürdüm. Okula gelince yanımdan ayrıldı kısa süre sonra H.İ. ile döndü” diye ifade verdiği ortaya çıktı.

    Genç kızın şikayetçi olmadığı Enes A. ve H.C.S. adliyeye sevk edildi. Enes A. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Allah doğrunun yanındadır" dedi. Enes A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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