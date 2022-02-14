Banka dekontuna yazdığı notu mahkeme affetmedi! Eski karısı...

İstanbul’da öğretmenlik yapan Nihal B. ile meslektaşı Barış A., 2011 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden çocukları olmadı. Evliliklerinin ilk yıllarında kirada oturan çift, malvarlıklarını el ele vererek kazandı. Nihal B., hem iş hem de evdeki çalışma ve yardımları ile eşine ekonomik anlamda büyük katkı sağladı. Çift evliliği boyunca yaklaşık 2 milyon lira ciro yapan bir firma, lüks iki araba, İzmir’de 4 daire ve İstanbul’da bir daireyi ortaklaşa aldı. Nihal B., 7 yıl evli kaldığı Barış A.’ya aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve kardeşleri, anne, babası ve ortağına aktarma gibi sebeplerle ‘çekişmeli’ olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Barış A.’nın talebiyle çiftin boşanması ‘çekişmeli’den ‘anlaşmalı’ya döndü. Nihal B., anlaşmalı boşanma protokolünde yüksek miktarda Nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerinden vazgeçerek eşiyle el ele vererek aldığı yatırımlardan sadece İstanbul’daki daireyi, 2016 model arabayı ve cüzi miktardaki nafakayı aldı. Nihal B., boşanma ile kazanacağı birçok menfaatinden feragat etti ve evlilik birliği içinde edinmiş olduğu çoğu malvarlığını boşandığı Barış A.’ya bıraktı.

‘HAKARET ETTİ’

İddiaya göre Barış A., boşandığı Nihal B.’ye aylık ödediği 7 bin liralık nafakayı içine sindiremedi. Barış A. eski eşi Nihal B.’ye ödediği nafaka ödemelerinin dekontuna, ‘Helal etmediğim nafaka’, ‘Haram ettiğim nafaka’ şeklinde aşağılayıcı ve hakaret içerikli açıklamalar yazdı. Bu açıklamaları okuyan Nihal B.’nin anlaşmalı boşanmayı kabul ettiği için büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunun anlatıldığı dilekçede, “Müvekkilim, psikolojik olarak yıpranmıştır. Nafaka ödemelerinin açıklama kısmına yazdığı yazıda müvekkile hakaret etmiştir. Bu nedenle 250 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.

‘HUZURUNU BOZDU’

Kararını açıklayan mahkeme, Nihal B.’nin davasını kısmen kabul ederek, eski eşi Barış A.’yı 15 bin lira manevi tazminata mahkûm etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Nihal B.’den boşandıktan sonra yeniden evlenen Barış A., evladının rızkını ‘nafaka’ kavramıyla haksız olarak kendisinden alındığını ileri sürmektedir. Hoşnutsuzluğunu dekontlara yansıtan Barış A., eski eşine ödediği nafakayı hak etmediği şeklinde konuşarak onun iç dünyasını ve huzurunu bozmuştur. Bu nedenle manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir” denildi.

‘TANRISAL CEZA DİLEME’ SAVUNMASI

Davaya cevap veren Barış A. ise hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Müvekkilinin helal etmeme beyanının tamamen tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini cevap dilekçesinde belirten Barış A.’nın avukatı, “Müvekkilim kesinlikle davacının kişilik haklarına saldırıda bulunmamıştır. Nihal B., sürekli müvekkili icra tehdidi altında bırakmakta, zor duruma düşürmektedir” dedi. (Özge Eğrikar-Hürriyet)