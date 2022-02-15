°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.470.16USD13.600.05ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBabasını öldürüp parçalara ayırdı! Kendisi de ölü bulundu, dışarıya çıplak çıkıp...
    HaberlerYaşam Haberleri Babasını öldürüp parçalara ayırdı! Kendisi de ölü bulundu, dışarıya çıplak çıkıp...
    ABONE OL

    Babasını öldürüp parçalara ayırdı! Kendisi de ölü bulundu, dışarıya çıplak çıkıp...

    Sivas'ın İmranlı ilçesinde evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış bulunan Musa Karapınar (75) ile bahçede donmuş halde ölü olan oğlu Özer Karapınar (44) olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. Ekiplerin ilk yaptığı incelemede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve ardından evin bahçesine çıplak şekilde çıkarak donarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

    15.02.2022 - 15:53 | | Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
    Babasını öldürüp parçalara ayırdı! Kendisi de ölü bulundu, dışarıya çıplak çıkıp...

    Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde 5 çocuk  babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

    Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı. 

    DIŞARIYA ÇIKARAK DONMAYI BEKLEMİŞ

    Olay sonrası başlatılan çok yönlü soruşturmada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha öncede ailesi ile çeşitli sorunlar yaşadığı öğrenilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve evde bulunan çeşitli kesici aletlerle başını keserek parçalara ayırdığı ardından ise çıplak bir şekilde dışarıda bekleyip donarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri morgda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Ekipler baba Musa Karapınar'ın vücudundan ayrılan başının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Musa Karapınar'ın diğer çocuklarının farklı şehirlerde evli olduğu, eşi Melek Karapınar'ın da bir süredir İzmir’de bulunduğu belirtildi.

    Hastane otoparkında sevgilisinin eski kocasını vurdu
    İlgili Haber
    Hastane otoparkında sevgilisinin eski kocasını vurdu
    Ayşegül Aktürk cinayetinde yeni detaylar! İnternette ‘ölüm mesajları’ aratmış
    İlgili Haber
    Ayşegül Aktürk cinayetinde yeni detaylar! İnternette ‘ölüm mesajları’ aratmış
    Kayalıklardan hamile eşini iterek öldüren kocaya müebbet hapis cezası!
    İlgili Haber
    Kayalıklardan hamile eşini iterek öldüren kocaya müebbet hapis cezası!
    Gaziantep'te atıl kalan 11 katlı otelin otoparkı çöktü
    İlgili Haber
    Gaziantep'te atıl kalan 11 katlı otelin otoparkı çöktü
    İzmir depreminde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti
    İlgili Haber
    İzmir depreminde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti
    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi! Yoldan geçenlerden yardım istedi
    İlgili Haber
    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi! Yoldan geçenlerden yardım istedi

    GÜNCEL HABERLER

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber