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    YaşamAydın'da liseli iki grup arasında kavga! Bir öğrenci bacağından bıçaklandı
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    Aydın'da liseli iki grup arasında kavga! Bir öğrenci bacağından bıçaklandı

    Aydın’ın Efeler ilçesinde liseli iki grup arasında çıkan kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı.

    28.02.2022 - 15:51 |
    Aydın'da liseli iki grup arasında kavga! Bir öğrenci bacağından bıçaklandı

    Olay, Fatih Mahallesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Caddesi ile Yunus Emre Caddesi’nin birleştiği noktada liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir öğrenci bıçakla bacağından yaralandı.

    Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bacağından yaralanan öğrenci ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları Osman Yozgatlı Caddesi üzerinde yakalarken, kavgada kullanılan bıçağı da ele geçirildi. Olaya karışan 4 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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