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    YaşamKayıp gurbetçi kadını kocası boğarak öldürmüş! Almanya'da oturdukları evin bahçesinde cesedi bulundu
    HaberlerYaşam Haberleri Kayıp gurbetçi kadını kocası boğarak öldürmüş! Almanya'da oturdukları evin bahçesinde cesedi bulundu
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    Kayıp gurbetçi kadını kocası boğarak öldürmüş! Almanya'da oturdukları evin bahçesinde cesedi bulundu

    Almanya'da kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan ve 9 gündür kayıp olan Elif Uzunoğlan'ın kocası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Karısını öldürdüğünü itiraf eden ve aldatıldığını öne süre zanlı gözaltına alındı.

    28.02.2022 - 15:49 |
    Kayıp gurbetçi kadını kocası boğarak öldürmüş! Almanya'da oturdukları evin bahçesinde cesedi bulundu

    Edinilen bilgiye Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.

    Bu esnada Elif Uzunoğlan'ın yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

    Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

    İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.

    Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde karısının kendisini aldattığını iddia ederken, talihsiz kadının cesedinin ise yürütülen çalışmaların ardından defnedilmek üzere Türkiye'deki akrabalarına gönderildiği öğrenildi.

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