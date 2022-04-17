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    Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

    Avcılar'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

    17.04.2022 - 09:33 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
    Avcılar'da fabrikada korkutan yangın

    Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun duman çıkması üzerine görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bodrum katındaki yangının çıkış noktasını belirledi. Üretim olmayan bir saatte çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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