Asansör boşluğunda işçiler tarafından ölü bulundu!
Kayseri'de Hikmet Sungur (77), bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.
31.03.2022 - 16:49 | | Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde 14 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, bekçi Hikmet Sungur'u asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sungur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Düştüğü tahmin edilen Sungur, asansör boşluğundan çıkarılıp otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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