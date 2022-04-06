Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.316-0.43EURO16.090.41USD14.720.15ALTIN911.780.12
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamArazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸenini tabancayla öldürdü
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸenini tabancayla öldürdü
    ABONE OL

    Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸenini tabancayla öldürdü

    Kilis'in Elbeyli ilÃ§esindeÂ Muhtar EkinciÂ (33),Â arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± amcasÄ± Ferhat Ekinci tarafÄ±ndan tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

    06.04.2022 - 23:20 | | ReÅŸit Ã‡ELEBÄ°OÄžLU/ KÄ°LÄ°S, (DHA)
    Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸenini tabancayla öldürdü

    Olay, akÅŸamÂ saatlerinde Ã‡angallÄ± kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi.Â Muhtar Ekinci ile amcasÄ± Ferhat Ekinci arasÄ±ndaÂ arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼rkenÂ Ferhat Ekinci, Ã¼zerindeki tabancayla yeÄŸenine ateÅŸ etti.Â Tabancadan Ã§Ä±kan mermilerin isabet ettiÄŸiÂ Muhtar Ekinci, silah sesini duyanlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinceÂ Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste tedaviye alÄ±nan Muhtar Ekinci, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesineÂ raÄŸmenÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an amcaÂ Ferhat Ekinci ise kÄ±sa sÃ¼redeÂ jandarma ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

    GÜNCEL HABERLER

    Üzerinde patlayÄ±cÄ± olmayan 'bomba düzeneÄŸi' ile yakalandÄ±

    Üzerinde patlayÄ±cÄ± olmayan 'bomba düzeneÄŸi' ile yakalandÄ±

    Gazeteci CoÅŸkun Aral'Ä±n acÄ± günü! Annesi hayatÄ±nÄ± kaybetti

    Gazeteci CoÅŸkun Aral'Ä±n acÄ± günü! Annesi hayatÄ±nÄ± kaybetti

    IKBYâ€™deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alÄ±ndÄ±

    IKBYâ€™deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alÄ±ndÄ±

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Üzerinde patlayÄ±cÄ± olmayan 'bomba düzeneÄŸi' ile yakalandÄ±

    Üzerinde patlayÄ±cÄ± olmayan 'bomba düzeneÄŸi' ile yakalandÄ±

    SÄ±radaki Haber
    IKBYâ€™deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alÄ±ndÄ±

    IKBYâ€™deki petrol rafinerisi 3 roketle hedef alÄ±ndÄ±

    SÄ±radaki Haber
    ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± sorgulama: 6 Nisan SayÄ±sal Loto çekiliÅŸinde büyük ikramiye...

    ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± sorgulama: 6 Nisan SayÄ±sal Loto çekiliÅŸinde büyük ikramiye...

    SÄ±radaki Haber
    Sigorta primleriyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Bakan müjdeli haberi verdi: aylÄ±k bin 25 lira...

    Sigorta primleriyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Bakan müjdeli haberi verdi: aylÄ±k bin 25 lira...

    SÄ±radaki Haber