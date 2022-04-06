Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸenini tabancayla öldürdü
Kilis'in Elbeyli ilÃ§esindeÂ Muhtar EkinciÂ (33),Â arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± amcasÄ± Ferhat Ekinci tarafÄ±ndan tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
06.04.2022 - 23:20 | | ReÅŸit Ã‡ELEBÄ°OÄžLU/ KÄ°LÄ°S, (DHA)
Olay, akÅŸamÂ saatlerinde Ã‡angallÄ± kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi.Â Muhtar Ekinci ile amcasÄ± Ferhat Ekinci arasÄ±ndaÂ arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼rkenÂ Ferhat Ekinci, Ã¼zerindeki tabancayla yeÄŸenine ateÅŸ etti.Â Tabancadan Ã§Ä±kan mermilerin isabet ettiÄŸiÂ Muhtar Ekinci, silah sesini duyanlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinceÂ Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste tedaviye alÄ±nan Muhtar Ekinci, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesineÂ raÄŸmenÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an amcaÂ Ferhat Ekinci ise kÄ±sa sÃ¼redeÂ jandarma ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â