°
Şehir seçiniz
    BİST2.4401.95EURO16.070.16USD14.73-0.06ALTIN928.190.51
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAnnesi darp edip zorla para alan genç tutuklandı
    HaberlerYaşam Haberleri Annesi darp edip zorla para alan genç tutuklandı
    ABONE OL

    Annesi darp edip zorla para alan genç tutuklandı

    Samsun'da annesine yaklaşmama tedbir kararı bulunan genç, 'annesini darp ederek para aldığı' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

    11.04.2022 - 14:06 |
    Annesi darp edip zorla para alan genç tutuklandı

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kasasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi N.G.'ye (53) yaklaşmaması için tedbir kararı bulunan S.G.'nin (29) 'annesinden para isteyip darp ettiği ve 80 lira alıp tekraren para istediği' iddia edildi.

    Anne N.G. oğlundan şikayetçi oldu. Eşyalarını almak için oğlunun kaldığı eve gittiğini ve buradan kendisinden 100 lira para istediğini, kendisini darp ettiğini ve 80 lira verdiğini ifade eden N.G., oğlu S.G.'den şikayetçi oldu. İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, annesine yaklaşmama tedbir kararını ihlal etmediğini, annesini darp edip zorla para istemediğini ve annesinin kendisine saldırdığını ileri sürdü.

    Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece, "nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    500 metre için 435 lira alan taksici taksimetreyi suçladı
    İlgili Haber
    500 metre için 435 lira alan taksici taksimetreyi suçladı
    Antalya'da sazlık yangını
    İlgili Haber
    Antalya'da sazlık yangını
    Nisa bebek yaşıyor mu, Nisa Mihriban bebek öldü mü? İşte son durum!
    İlgili Haber
    Nisa bebek yaşıyor mu, Nisa Mihriban bebek öldü mü? İşte son durum!
    İller arası cinsel ilişki ağı!
    İlgili Haber
    İller arası cinsel ilişki ağı!

    GÜNCEL HABERLER

    Enflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Enflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

    MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Enflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Enflasyonla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

    Sıradaki Haber
    Çin’de yeni virüs alarmı! Şanghay nerede, Şanghay’da neler oluyor? Çin’de süresiz karantina mı uygulanıyor?

    Çin’de yeni virüs alarmı! Şanghay nerede, Şanghay’da neler oluyor? Çin’de süresiz karantina mı uygulanıyor?

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

    Sıradaki Haber
    MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

    MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

    Sıradaki Haber