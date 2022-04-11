Nisa bebek yaşıyor mu, Nisa Mihriban bebek öldü mü? İşte son durum!

Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Nisa bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz da Instagram hesabından Nisa bebek ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

NİSA BEBEK YAŞIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden oldu. Kalbi durdu, çalıştırıldı, solunum cihazına (entübe) bağlandı.

Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi.

Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.

NİSA BEBEK OLAYI NEDİR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S. (20) 'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı.

Aynı mahallede ikamet eden Şaban K.'nin saat 14.00 sıralarında ağlama sesi duymasının ardından bebeği bulduğu ve polisi arayarak durumu haber verdiği belirtilen iddianamede, olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Ebrar Nil isimli bebeğin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi. Ardından bebeğin Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 30 Mart günü teslim edildiği aktarıldı. 'Nisa Mihriban' bebeğin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği iddianamede anlatıldı.

AİLESİ KENDİSİNİ YENİDEN EVLENDİRMEK İSTEDİ



İddianamede kamera görüntülerine göre mağdur çocuk Ebrar Nil'in öz annesi tarafından olay yerine bırakılmasının ardından Ebru S.'nin olay yerinden ayrıldığının anlaşıldığı vurgulandı. İddianamede Ebru S.'nin savunmasına da yer verildi.

Ebru S.'nin 2019 yılında bir kişiyle evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunduğunu ancak eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına gittiğini söylediği hatırlatıldı. Ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Ebru S.'nin sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Ç. ile görüşmeye devam ettiği ve bir süre sonra bu ilişkiden hamile kaldığı ifade edildi.

BEBEK ERKEN DOĞUM NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ



Ailesinin yanında yaşamaya devam eden Ebru S.'nin karnının büyümesi üzerine 2021 yılının Temmuz ayında bir süre kadın sığınma evinde kaldığı, 5 Ocak 2022 tarihinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebrar Nil S.'yi doğurduğu anlatılan iddianamede, bebeğin erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldığı belirtildi.



Ebru S.'nin doğumundan ailesinin ya da başka birisinin haberinin olmadığı belirtilen iddianamede, Ebru S.'nin kadın sığınma evine döndüğü, altı aylık süre dolunca kendisinden kadın sığınma evinden ayrılmasını istedikleri ifade edildi.

BEBEĞİ BIRAKTIKTAN SONRA BULUNMASI İÇİN ZİLLERE BASTI

Şüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, çocuğu bıraktığında herhangi bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi. Ebru S.'nin bebeğin kolay bulunması için apartman önüne bıraktığı, bıraktıktan sonra bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiğini ve bebeğe bakacak gücünün olmadığını söylediği hatırlatıldı. Ayrıca Ebru S.'nin bebeği ailesine haber vermesi durumunda ailesinin kendisine ve bebeğine zarar verebileceğine söylediği belirtildi.

İddianamede tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde Ebru S.'nin eyleminin 'Nisa Mihriban' olarak bilinen Ebrar Nil S.'ye karşı "Terk" suçunu oluşturduğu değerlendirilmesi yapıldı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



İddianamede şüpheli anne Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NİSA BEBEĞE SÜT ANNELİK YAPAN BÜŞRA DURMAZ'DAN BİR PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Nisa bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz da Instagram hesabından Nisa bebek ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Büşra Durmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Süt kızım. Süt kokulu kızım. Kelimelerim eksik kalıyor. Cümleler kurmaya zorlanıyorum. Sen karşıma çıkan en güzel melektin. Güzel haberlerin geliyor annecim.

Daha güzel haberlerini duymayı dört gözle bekliyorum. Yüreğimde bayramlık sevinci var bugün. Her yeri rengarenk boyayasım var. Öyle güzel dualar alıyorsun ki güzel kızım, sen koskoca bir ülkenin evladısın artık.

Ne kadar çok kardeşin, ablan, abin ve anne-baban var bir bilsen. Yüreği güzel birçok ailen var artık. Seni çok seviyoruz.

Dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederim."